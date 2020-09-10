Ситуація на шахтах у Кривому Розі: профспілки звернулися до уповноваженої з прав людини

Конфедерація вільних профспілок України звернулася до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини з приводу ситуації на шахтах у Кривому Розі, де кілька діб триває підземний страйк.

Як передає Укрінформ, голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив про це у Фейсбуці, виклавши на її адресу листа.

“Через гуманітарну ситуацію - без п’яти хвилин катастрофу на шахтах Криворізького залізорудного комбінату, звернувся до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової. Прошу шановну Людмилу Денисову звернути увагу на ситуацію та сприяти припиненню порушення конституційних прав шахтарів”, - зазначив Волинець.

У листі він звертає увагу на те, що для шахтарів, які понад вісім діб знаходяться під землею, це перебування в нелюдських умовах - “на великій глибині, в темряві, серед підвищеної вологості, грибків та плісняви. Такі умови є загрозою як для здоров’я, так і життя людей”.

Також Волинець наголошує, що працівники інших шахт міста Кривого Рогу та України підтримують своїх колег у вимогах підвищення зарплат, покращення умов праці, поверненні пільг та припиненні порушень трудового законодавства.

“На превеликий жаль, ні керівництво підприємств, ні можновладці досі не запропонували механізмів, що дозволили б максимально швидко і ефективно вирішити накопичені на підприємствах проблеми. Люди розлючені і готові до більш радикальних дій”, - зауважує Волинець у листі.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного з шахти "Жовтнева" та трьох — з шахти “Гвардійська”.

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.