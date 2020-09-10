Україна піднялася у світовому рейтингу економічної свободи

Україна піднялася на чотири позиції у світовому рейтингу економічної свободи, проте лишається єдиною європейською країною, що є у категорії економічно несвободних країн.

Як передає Укрінформ, відповідний рейтинг оприлюднив Fraser Institute.

Україна піднялася у рейтингу на чотири позиції - зі 135 на 131 за такими показниками, як розмір урядового контролю, надійність валюти та свобода міжнародної торгівлі.

Разом з тим Україна все ще залишається в найбільш економічно несвободній групі та є єдиною присутньою там європейською країною.

Рейтинг очолили Гонконг та Сінгапур, а на останньому 162 місці опинилася Венесуела.

Рейтинг Економічна свобода в світі - 2020 базується на даних 2019 року та вимірюється за критеріями: рівень особистого вибору, можливість виходу на ринки, захист приватної власності, верховенство права тощо.

Як повідомлялося, минулого року Україна посіла 135 сходинку у рейтингу.