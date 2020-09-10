Рада Нацбанку ухвалила основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік

Рада Національного банку України ухвалила основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Цей документ розроблений на основі пропозицій правління Національного банку з урахуванням стратегії монетарної політики Нацбанку, що забезпечує послідовність політики регулятора. Відповідно до основних засад, наступного року Національний банк: продовжуватиме політику таргетування інфляції для забезпечення цінової й фінансової стабільності, а також сприяння стійким темпам приросту ВВП; підтримуватиме темпи зростання цін у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень у 1 в.п. та дотримуватиметься й надалі режиму плаваючого курсоутворення і не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Монетарна політика НБУ базуватиметься на принципах інституційної, фінансової та операційної незалежності Національного банку. Головними критеріями її успішності залишатиметься заякореність інфляційних очікувань на рівні цільового показника та відповідність фактичної інфляції її цільовим значенням у середньостроковій перспективі. Рішення з монетарної політики й надалі матимуть перспективний характер, тобто будуть спрямовуватися на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті 9–18 місяців. Особлива увага приділятиметься розвитку кредитування. Прогнозованість інфляції та зрозумілі для економічних агентів рішення з монетарної політики будуть фундаментом для поглиблення фінансової системи і формування в економіці достатнього обсягу довгострокових і доступних фінансових ресурсів. Заходи з підтримки кредитування включатимуть також активну взаємодію з урядом у частині зниження кредитних ризиків банківської системи та структурної перебудови економіки.