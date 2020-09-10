У Кривому Розі ще трьох гірників, яким стало зле, підняли на поверхню

У Кривому Розі, де на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату триває підземний страйк, на поверхню підняли ще трьох гірників, яким стало зле.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

"Щойно повідомили, що з шахти "Гвардійська" через погане самопочуття підняли на поверхню трьох гірників", - повідомив Волинець.

Він попросив, щоб гірникам з усіх 4 шахт КЗРК, де тривають підземні протести, разом з їжею передавали ліки. Через надвисокий рівень вологості в шахтах - у протестувальників погіршується стан здоров’я.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня, під землею перебували 260 осіб, ще одного гірника доставили на поверхню через погане самопочуття. Шахтарі з "Жовтневої" під землею провели вже тиждень.

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.