У Кривому Розі ще трьох гірників, яким стало зле, підняли на поверхню
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.
"Щойно повідомили, що з шахти "Гвардійська" через погане самопочуття підняли на поверхню трьох гірників", - повідомив Волинець.
Він попросив, щоб гірникам з усіх 4 шахт КЗРК, де тривають підземні протести, разом з їжею передавали ліки. Через надвисокий рівень вологості в шахтах - у протестувальників погіршується стан здоров’я.
Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".
Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.
10 вересня, під землею перебували 260 осіб, ще одного гірника доставили на поверхню через погане самопочуття. Шахтарі з "Жовтневої" під землею провели вже тиждень.
ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.