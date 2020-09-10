Нафтогаз забезпечив 17% доходів держбюджету в січні-серпні

За вісім місяців 2020 року НАК "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 92,5 млрд грн, що становить понад 17% загальних доходів держбюджету за цей період.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"За оперативними даними за січень-серпень 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 92,5 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн). Надходження від підприємств групи Нафтогаз склали більш ніж 17% загальних доходів державного бюджету у січні-серпні 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів становив 121,4 млрд грн.