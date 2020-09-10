Житловий фонд України готовий до зими на 83% - Мінрегіон

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"За інформацією з регіонів, станом на 1 вересня комплексно до зими підготовлено 129 912 будинків, що складає 82,6% від плану. Готовність житлового фонду, який обслуговується управителями, становить 82,8%, ОСББ, ЖБК або самостійно жителями – 81,9%, відомчого житлового фонду – 81,6%. На виконання робіт з ремонту та підготови житлового фонду до осінньо-зимового періоду залучено 1 566,7 млн грн, що складає 80,4% від запланованого", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 вересня 2020 року вже підготовлено 36 136 об’єктів соціально-культурного призначення (89,2%), у тому числі: дошкільних навчальних закладів – 11 764 (90,3%), закладів освіти – 14 412 (91,1%) та 9 960 закладів охорони здоров’я (85,4%).

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначає, що в житлово-комунальній та соціальній сферах наразі триває фінальна фаза підготовки до опалювального сезону, тому відсотки готовності достатньо високі.