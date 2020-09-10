В Україні створять національного оператора на ринку тютюнових виробів

Кабінет Міністрів підтримав створення в пілотному режимі Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що надаватиме логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками засідання уряду 9 вересня.

Зазначається, що на засіданні уряду підтримано проєкт розпорядження Кабміну про реалізацію пілотного проєкту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів», який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Документ розроблено Мінекономіки спільно з Мінфіном на виконання доручень Прем'єр-міністра України за результатами узгоджувальних нарад в Службі безпеки України.

На узгоджувальних нарадах в СБУ за участю Мінфіну, МВС, АМКУ обговорювалось питання недоотримання надходжень до бюджету. Національний оператор дозволить державі посилити контроль над ринком, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України.

Крім цього, ухвалення Кабміном розпорядження дозволить закласти фундамент для реалізації проєкту державно-приватного партнерства з метою залучення інвестиції, а також впровадження системи відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace).

Як повідомляв Укрінформ, Державна податкова служба 31 серпня заявила, що за результатами перевірок понад чотирьох сотень виробників та оптових операторів тютюнового ринку вдалося упередити незаконне формування 1,4 млрд грн податкового кредиту з податку на додану вартість.