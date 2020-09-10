В Україні створять національного оператора на ринку тютюнових виробів

В Україні створять національного оператора на ринку тютюнових виробів

Укрінформ
Кабінет Міністрів підтримав створення в пілотному режимі Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що надаватиме логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками засідання уряду 9 вересня.

Зазначається, що на засіданні уряду підтримано проєкт розпорядження Кабміну про реалізацію пілотного проєкту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів», який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Документ розроблено Мінекономіки спільно з Мінфіном на виконання доручень Прем'єр-міністра України за результатами узгоджувальних нарад в Службі безпеки України.

На узгоджувальних нарадах в СБУ за участю Мінфіну, МВС, АМКУ обговорювалось питання недоотримання надходжень до бюджету. Національний оператор дозволить державі посилити контроль над ринком, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України.

Крім цього, ухвалення Кабміном розпорядження дозволить закласти фундамент для реалізації проєкту державно-приватного партнерства з метою залучення інвестиції, а також впровадження системи відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace).

Читайте також: ДПС виявила незаконне формування 1,4 мільярда податкового кредиту на ринку тютюну

Як повідомляв Укрінформ, Державна податкова служба 31 серпня заявила, що за результатами перевірок понад чотирьох сотень виробників та оптових операторів тютюнового ринку вдалося упередити незаконне формування 1,4 млрд грн податкового кредиту з податку на додану вартість.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-