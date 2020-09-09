Комітет ВР визначився з кандидатом у члени Ради Нацбанку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав призначення економіста-міжнародника Василя Горбаля на посаду члена Ради Національного банку України.

Як передає Укрінформ із посиланням допис у Фейсбук члена комітету Альони Шкрум (фракція «Батьківщина»), відповідне рішення було ухвалено на засіданні 9 вересня.

«Комітет з податкової та банківської політики підтримав кандидатуру пана Василя Горбаля – на вакантну посаду члена Ради НБУ. За кандидату пана Горбаля проголосували 24 члена Комітету, в тому числі і я. Три депутата – утримались. Далі – голосування у залі ВР,» – зазначила Шкрум.

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Вона додала, що Горбаль є економістом-міжнародником, кандидатом юридичних наук, був народним депутатом України трьох скликань. Працював начальником відділів і головою правління кількох банків. Останнім робочим місцем Горбаля була корпорація «УкрІннМаш». Разом з тим він двічі був членом Ради Нацбанку.

Окрім Горбаля, за словами Шкрум, на розгляд комітету було подано ще три кандидатури: колишнього керівника відділу податкових і юридичних послуг ТОВ «КПМГ-Україна», юриста Тараса Коваля, доктора економічних наук, професора, експерта в органах державної влади Сергія Козловського, а також викладачки Одеського національного економічного університету Елеонори Курганської.

Згідно з чинним законодавством, Рада Національного банку України зокрема здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю НБУ. Це орган складається з дев’яти членів, чотирьох із яких призначає Президент, а решту – Верховна Рада.