Зеленський доручить профінансувати будівництво третього та четвертого енергоблоків ХАЕС

Зеленський доручить профінансувати будівництво третього та четвертого енергоблоків ХАЕС

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський має намір доручити уряду забезпечити фінансування будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції та вирішити питання заборгованості перед Енергоатомом.

Про це йшлося на нараді глави держави з керівництвом Державного підприємства «НАЕК "Енергоатом" під час візиту на ХАЕС, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

"Президент доручить Кабінету Міністрів забезпечити фінансування будівництва третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, вирішити питання заборгованості перед Енергоатомом та вивести компанію на вищий рівень підпорядкування державного управління", - розповіли в ОП.

Крім того, за результатами зустрічі Зеленський поставив завдання розробити Стратегію розвитку атомної енергетики з конкретними термінами виконання.

Президент запевнив у зацікавленості в українській атомній енергетиці, яка, за його словами, дає найдешевшу електроенергію, насамперед для нашого суспільства. Він також наголосив на важливості галузі у створенні робочих місць.

"Якщо запустимо третій і четвертий блоки – впродовж будівництва і запуску ще буде в цілому по країні плюс 100 тисяч робочих місць. Мені здається, що це і є завдання, з яким державі треба розібратися", – зауважив Зеленський.

Президент звернув увагу, що керівництво країни, у тому числі Прем'єр-міністр, має відвідувати стратегічно важливі об'єкти постійно, щоб бачити, що там відбувається.

"Керівництво країни повинно бути на всіх таких стратегічних підприємствах України, бачити, що відбувається, своїми очима. Тому я радий, що я тут. Впевнений, що буде тут Денис Анатолійович (Шмигаль – ред.)", – додав глава держави.

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Під час відвідин ХАЕС Зеленський запевнив, що в умовах існування ринку електроенергії Енергоатом матиме рівні права з іншими учасниками.

"Це обов’язково повинно бути, ми домовлялися", – наголосив Президент.

Своєю чергою тимчасовий виконувач обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін зазначив, що за обсягом виробництва електроенергії на атомних станціях Україна посідає восьме місце у світі та п’яте – у Європі.

Він підкреслив, що у цій галузі енергетики зайнято близько 450 тис. працівників, на всіх рівнях галузь сплатила до державного бюджету 17 млрд грн податків.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.

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