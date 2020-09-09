Уряд планує запровадити вільну економічну віртуальну зону

Одним з пріоритетних завдань для Міністерства цифрової трансформації, визначених у Плані дій уряду на 2020 рік, є створення інструменту електронного резидентсва та відкриття вільної економічної віртуальної зони.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в Плані дій уряду на 2020 рік, затвердженому Кабміном на засіданні 9 вересня.

Згідно з документом, Мінцифри має створити та ввести у тестовий режим портал для отримання статусу е-рездинта на базі Єдиного державного порталу електронних послуг "Портал Дія". Також у відомстві мають розробити законопроєкт зі змінами до Податкового кодексу України стосовно ведення підприємницької діяльності е-резидентів України.

Крім цього, одним з завдань Мінцифри є розробка законопроєкту щодо вільної економічної віртуальної зони для креативної економіки зі спеціальним податковим режимом.

Разом з цим, пріоритетними планами відомства до кінця 2020 року є: підключення до системи електронної взаємодії 50 державних інформсистем/реєстрів; забезпечення доступності 50 е-послуг на вебпорталі "Портал Дія", з яких 10 мають надаватися автоматично; оприлюднення щонайменше 33 тисяч пріоритетних наборів даних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на держпорталі відкритих даних; впровадження системи онлайн-моніторингу та оцінки якості надання адміністративних послуг.

Також до грудня 2020 року в "Дії" має відображатися 95% суб'єктів, що надають адмінсітративні послуги та 95% самих послуг.

Мінцифри має працювати над збільшенням доступного для мобільного зв'язку спектру частоту у діапазонах 700 МГц, 800 МГц і 900 МГц, а також над забезпеченням гармонізації спектру радіочастотного ресурсу та посилити контроль за його використанням. Відтак вже у листопаді Кабмін має затвердити план заходів щодо вивільнення частот із метою розвитку мобільного зв'язку в Україні.

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До кінця року планується підключити: 500 шкіл до швидкісного інтернету та понад 200 інформаційно-телекомунікаційних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації. В уряді також планують спростити правила оренди об'єктів інфраструктури державних та комунальних підприємств з метою полегшення умов роботи малих і середніх провайдерів телекомунікацій.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 вересня схвалив проєкт розпорядження про затвердження Плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в документі міститься 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування щодо важливості цих дій та напрямів, відповідальних виконавців, строки виконання, класифікатори виконання та очікувані результати.