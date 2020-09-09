Кабмін утворив Раду з національної інфраструктури геопросторових даних

Кабінет Міністрів утворив Раду з національної інфраструктури гепросторових даних на виконання закону, який набуває чинності 1 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову було ухвалено під час засідання уряду 9 вересня.

"Рада з національної інфраструктури гепросторових даних - це дуже важливий орган, який стратегічно буде займатися тим, щоб покращувати доступ громадян до отримання необхідної інформації в частині геопросторових даних. Це доступ до вичерпної інформації про природні ресурси: землі, воді, ліси, корисні копалини, природоохоронні зони, дороги, об'єкти культурної спадщини тощо. Відповідний доступ створює додатковий механізм контролю, який дасть можливість контролювати рішення розпорядників природних ресурсів", - підкреслив Прем`єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи документ.

За його словами, всі ці ініціативи лягають у комплексну стратегію уряду щодо протидії корупції в ключових сферах життєдіяльності

Згідно із Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", який був ухвалений у квітні 2020 року, Рада з національної інфраструктури геопросторових даних є колегіальним дорадчим органом при Кабінеті Міністрів, має консультативну функцію щодо формування та реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

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Рада з національної інфраструктури геопросторових даних складається з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фахівців, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими.

Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних, її склад затверджує Кабінет Міністрів.