Уряд схвалив створення терорганів Держсервісбуду
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 9 вересня.
Згідно з пояснювальною запискою, зазначеною постановою також пропонується віднести індивідуальне визначене майно Державної архітектурно-будівельної інспекції до сфери управління Держсервісбуду та Державної інспекції з містобудування (ДІМ).
Крім цього, документ визначає граничну чисельність працівників апарату та територіальних органів Держсервісбуду та ДІМ.
Як повідомляв Укрінформ, Кабмін постановами від 13 березня 2020 року № 218 та № 219 ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію України та створив три нові центральні органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державну сервісну службу містобудування України.
Основними завданнями Держсервісбуду є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Державна інспекція містобудування України (ДІМ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).