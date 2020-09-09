Уряд схвалив створення терорганів Держсервісбуду

Кабінет Міністрів прийняв постанову, відповідно до якої будуть створені територіальні органи Державної сервісної служби містобудування (Держсервісбуд) як структурні підрозділи її апарату.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 9 вересня.

Згідно з пояснювальною запискою, зазначеною постановою також пропонується віднести індивідуальне визначене майно Державної архітектурно-будівельної інспекції до сфери управління Держсервісбуду та Державної інспекції з містобудування (ДІМ).

Крім цього, документ визначає граничну чисельність працівників апарату та територіальних органів Держсервісбуду та ДІМ.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін постановами від 13 березня 2020 року № 218 та № 219 ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію України та створив три нові центральні органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державну сервісну службу містобудування України.

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Основними завданнями Держсервісбуду є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Державна інспекція містобудування України (ДІМ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).