До суду надійшов позов щодо скасування призначення голови Держекоінспекції

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов щодо скасування призначення Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Єгора Фірсова до Кабінету Міністрів України. Позивач просить суд скасувати розпорядження уряду від 20 травня 2020 року про призначення А.Мальованого головою Державної екологічної інспекції України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, оскаржуване розпорядження, на думку позивача, порушує його права та є незаконним.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Кабінет Міністрів призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції.

До цього призначення Мальований обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.