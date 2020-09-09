Мінфін прогнозує дефіцит бюджету у 6% ВВП наступного року

Дефіцит бюджету наступного року має скласти приблизно 6% від ВВП України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Держбюджет ще остаточно не сформований. Наразі тривають консультації. Водночас ми маємо враховувати нестабільну економічну ситуацію в країні. Так, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 році та 3% у 2023 році. В цьому році він на рівні 7,5% ВВП», ‒ повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

На зустрічі з представниками різних галузей профспілок та роботодавців, представниками Мінекономіки та Мінсоцполітики Єрмоличев зазначив, що збільшення мінімальної заробітної плати – це суттєвий додатковий ресурс, який необхідно врахувати в державному бюджеті.

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«Додаткові видатки становлять близько 47 млрд гривень. Адже з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата буде збільшена до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. гривень. Також при розрахунках до проєкту бюджету на 2021 рік передбачається збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника І-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки та мінімальної заробітною платою, що склалося у поточному році», ‒ зазначив заступник міністра.