Науковці радять аграріям починати посіви озимих культур не раніше 15 вересня

Науковці радять аграріям починати посіви озимих культур не раніше 15 вересня

Укрінформ
Національна академія аграрних наук України (НААН) радить аграріям починати посіви озимих культур не раніше 15 вересня через посуху. 

Про це йдеться у аналітичній довідці НААН про підготовку грунту до сівби озимих зернових культур, вибір насіннєвого матеріалу та строки сівби, яка є у розпорядженні Укрінформу.

"Враховуючи, що на початок вересня у посівному шарі ґрунту практично відсутня продуктивна волога, для отримання сходів озимих культур проводити сівбу у ранні строки не рекомендується, так як насіння, яке тривалий час знаходиться у ґрунті не проросте і втратить свою життєздатність. Навіть після випадання опадів сходи з’являються зрідженими. Виходячи з цього, посів озимих культур необхідно провести не раніше 15 вересня до 1-5 жовтня в сухий ґрунт (за відсутності опадів)", - наголошують НААН.

Зазначається, що при цьому необхідно збільшити норму висіву на 10 %, а глибину заробки насіння зменшити до 3-4 см з обов’язковим прикочуванням.

Опади, які спостерігаються протягом останніх днів, припинили тривалий бездощовий період, дещо пом’якшили умови завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур, сприяли поповненню верхніх шарів грунту вологою і створили задовільні умови для підготовки грунту до сівби озимих зернових культур та сприяли утворенню сходів ріпаку озимого, посіяного у другій декаді серпня.

У НААН радять уважно добирати сорти, з урахуванням різниці між сортами щодо витривалості до посухи і суховійних явищ, оскільки вони по-різному реагують на цей чинник. Важливо також враховувати стійкість рослин окремих сортів до вилягання, осипання, проростання зерна в колосі, весняних заморозків та похолодань.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Кабінету Міністрів у 2020 році врожай зернових очікується на 7 млн тонн менше, ніж торік. Причиною зменшення врожаю називаються посушливі погодні умови.

У Кабміні анонсують із 2021 року початок "великого будівництва" зрошувальних систем на Півдні України.

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