Нафта продовжує дешевшати внаслідок зниження попиту на неї

Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватися на торгах 9 вересня, впавши напередодні до мінімального рівня з середини червня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 9 вересня складає 39,60 дол. за барель, що на 0,45% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 8 вересня ці контракти подешевшали на 2,23 дол. за барель (на 5,3%).

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 9 вересня знизилися в ціні на 0,63% - до 36,54 дол. за барель. У вівторок, 8 вересня, вони подешевшали на 3,01 дол. за барель (на 7,6%).

В останні дні нафтові ціни знижувалися під впливом кількох негативних факторів, включаючи закінчення літнього сезону автомобільних поїздок і продовження періоду ремонтних робіт на нафтопереробних заводах у США, а також зниження китайського імпорту в серпні на тлі вичерпання місця в нафтосховищах.

Крім цього, саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco в минулі вихідні повідомила про зниження цін на її продукцію для Азії та США.

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На цьому тижні трейдери чекають публікації даних Американського інституту нафти (API) і Міністерства енергетики США про запаси нафти у країні, які будуть оприлюднені дев'ятого і десятого вересня відповідно.