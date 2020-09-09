Нафта продовжує дешевшати внаслідок зниження попиту на неї
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 9 вересня складає 39,60 дол. за барель, що на 0,45% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 8 вересня ці контракти подешевшали на 2,23 дол. за барель (на 5,3%).
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 9 вересня знизилися в ціні на 0,63% - до 36,54 дол. за барель. У вівторок, 8 вересня, вони подешевшали на 3,01 дол. за барель (на 7,6%).
В останні дні нафтові ціни знижувалися під впливом кількох негативних факторів, включаючи закінчення літнього сезону автомобільних поїздок і продовження періоду ремонтних робіт на нафтопереробних заводах у США, а також зниження китайського імпорту в серпні на тлі вичерпання місця в нафтосховищах.
Крім цього, саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco в минулі вихідні повідомила про зниження цін на її продукцію для Азії та США.
На цьому тижні трейдери чекають публікації даних Американського інституту нафти (API) і Міністерства енергетики США про запаси нафти у країні, які будуть оприлюднені дев'ятого і десятого вересня відповідно.