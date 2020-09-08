Підрядники не можуть вчасно завершити інвентаризацію сільгоспземель — Держгеокадастр

До запланованої дати, 21 вересня, інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення буде завершено лише у 8 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Зазначається, що 7 вересня, під час зустрічі з керівництвом Держгеокадастру деякі переможці тендерів на проведення державної інвентаризації земель визнали, що до 21 вересня не зможуть виконати взяті зобов’язання.

Так, станом на 8 вересня тільки у Тернопільській області державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" завершило інвентаризацію сільгоспземель. До 21 вересня, сподіваються у Держгеокадастрі, з високою ймовірністю будуть завершені роботи у Київській (ДП "Центр державного земельного кадастру"); Миколаївській (ДП "Центр державного земельного кадастру"); Луганській (ДП "Центр державного земельного кадастру"); Чернігівській (ТОВ "Київзем"); Закарпатській (ТОВ "Центр проектів"); Івано-Франківській (ТОВ "Ренесанс Груп") т Черкаській (ТОВ "Юнекс консалтінг") областях.

"Як бачимо, половина областей де матимемо вчасний результат — це робота держпідприємства, а от у приватних виконавців чомусь виникають проблеми. 31 липня цього року вони взяли на себе зобов’язання завершити роботи до 21 вересня 2020 року, уклали додаткові угоди. Держгеокадастр пішов на зустріч, розуміючи ситуацію, що склалася у зв'язку з пандемією COVID-19. Проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення є стратегічно важливим завданням в рамках реалізації земельної реформи, і зриву цього процесу не можна допустити", – наголосив голова Держгеокадастру Роман Лещенко за результатами зустрічі.

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Як наголосили в відомстві, у зв’язку з ситуацією, що склалася, найближчим часом буде ухвалене відповідне управлінське рішення.

"Умови договорів не виконані, а це означає, що Держгеокадастр має прийняти рішення – застосовувати передбачені договорами санкції, чи, якщо на те є об’єктивні причини, продовжувати терміни виконання робіт. Це рішення буде прийняте найближчим часом", - наголосили у відомстві.