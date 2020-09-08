Фонд гарантування продає кредитний портфель ВТБ банку

Фонд гарантування продає кредитний портфель ВТБ банку

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 23 вересня 2020 року виставляє на аукціон кредитний портфель АТ «ВТБ Банк» за стартовою ціною у 30,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

На 23 вересня 2020 року заплановані торги з продажу кредитного портфелю АТ «ВТБ Банк», який налічує 255 договорів і складається з прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, та пов`язаних з ними активами. Кредитні договори укладені з фізичними особами.

Початкова ціна лоту – 30,5 млн грн.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Взяти участь в торгах можуть фізичні та юридичні особи.

Читайте також: Фонд гарантування продає чотири пули активів "Дельта Банку"

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «ВТБ Банк».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-