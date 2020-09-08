Фонд гарантування продає кредитний портфель ВТБ банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 23 вересня 2020 року виставляє на аукціон кредитний портфель АТ «ВТБ Банк» за стартовою ціною у 30,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

На 23 вересня 2020 року заплановані торги з продажу кредитного портфелю АТ «ВТБ Банк», який налічує 255 договорів і складається з прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, та пов`язаних з ними активами. Кредитні договори укладені з фізичними особами.

Початкова ціна лоту – 30,5 млн грн.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Взяти участь в торгах можуть фізичні та юридичні особи.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «ВТБ Банк».