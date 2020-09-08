Зеленський заявляє, що більшості "тендерних тролів" вдалося позбутися
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевнив, що проблему з діяльністю більшості так званих "тендерних тролів", які заробляли на демпінгу цін і будували неякісні дороги, вдалося вирішити.
Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Сумщині 8 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Існують такі "тендерні тролі", ми 90% таких "тролей", які існували і заробляли на демпінгу ціновому упродовж тендерів, які дійсно існували багато років і заробляти мільйони, ми їх дійсно всіх знищили, залишились декілька і вони не можуть жити з тим, що не можуть виграти тендери", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що такі "тролі" будували неякісні дороги, а також блокували реалізацію проєктів заявами в Антимонопольний комітет та через суди.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Сумській області.