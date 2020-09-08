Прибуток ПриватБанку за 7 місяців перевищив 16 мільярдів

Прибуток АТ "КБ "ПриватБанк" за січень-липень 2020 року становив 16,2 млрд грн; це найбільший порівняно з іншими банками показник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Finbalance, спираючись на дані НБУ.

За підсумками січня-липня найбільші прибутки задекларували ПриватБанк (16,2 млрд грн), Ощадбанк (4,3 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (2,46 млрд грн), ПУМБ (1,5 млрд грн), ОТП Банк (909 млн грн), Сітібанк (828 млн грн), Укрсиббанк (785 млн грн), Альфа-Банк (587 млн грн), Укргазбанк (554 млн грн), Креді Агріколь Банк (495 млн грн).

Зазначається, що левову частину прибутку ПриватБанку та Ощадбанку забезпечив торговий результат (11,6 млрд грн і 4,1 млрд грн відповідно), основна складова якого - переоцінка ОВДП-портфеля внаслідок ослаблення курсу гривні (позитивний результат від операцій з фінансовими активами та зобов’язаннями становив відповідно 16,3 млрд грн і 6,5 млрд грн).

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Найбільші збитки за січень-липень зафіксували Укрексімбанк (-2,24 млрд грн), Промінвестбанк (-331 млн грн), Кредит Дніпро (-184 млн грн), Правекс Банк (-99,9 млн грн), БТА Банк (-67 млн грн), Аркада (-16,5 млн грн), Юнекс Банк (-16,2 млн грн), Форвард (-12 млн грн), Оксі Банк (-7,6 млн грн), АП Банк (-7,3 млн грн).

Як повідомляв Укрінформ, за січень-липень 2020 року платоспроможні банки отримали 28,4 млрд грн чистого прибутку, що на 22,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.