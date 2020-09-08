У серпні п'ять набанківських фінустанов добровільно пішли із ринку - НБУ

Кількість учасників ринків небанківських фінансових послуг у серпні 2020 року зменшилася на п'ять юридичних осіб через виключення з реєстрів відповідних компаній за власною ініціативою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За минулий місяць кількість учасників ринків фінансових послуг не зазнала суттєвих змін. Кількість банків залишилася незмінною. Водночас кількість учасників ринків небанківських фінансових послуг зменшилася на 5 юридичних осіб через виключення відповідних компаній за власною ініціативою з реєстрів", - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 31 серпня в Україні діють 75 банків та 2084 учасники ринків небанківських фінансових послуг, із них 196 ризикових (non-life) та 19 лайфових (страхування життя) страховиків, 304 ломбарди, 327 кредитних спілок, 144 (було 146) лізингові компанії, які не є фінансовими установами, 1031 (було 1034) фінансова компанія (які мають ліцензії на кредитування, лізинг, факторинг, надання гарантій, переказ коштів та обмін валют), 63 страхових брокери.

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На платіжному ринку працює 35 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.