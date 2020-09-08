НБУ розширив перелік прийнятної застави за кредитами для екстреної підтримки ліквідності

НБУ розширив перелік прийнятної застави за кредитами для екстреної підтримки ліквідності

Укрінформ
Національний банк України розширив критерії прийнятності забезпечення за кредитами для екстреної підтримки ліквідності (Emergency liquidity assistance, ELA)

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, з 8 вересня 2020 року набувають чинності такі зміни: відтепер заставою за Emergency liquidity assistance (ELA) можуть виступати майнові права за кредитними договорами з юридичними особами не тільки в гривні, але й в іноземній валюті – доларах США та євро – з пониженими коригуючими коефіцієнтами;до переліку прийнятної застави також включені майнові права за кредитними договорами з юридичними особами п’ятого класу (раніше – не нижче четвертого).

Водночас Національний банк уточнив підстави для відмови банку в укладанні генерального договору щодо ELA та в наданні такого кредиту. Зокрема, це стосуватиметься випадків, коли можливого обсягу ELA з урахуванням запропонованого банком забезпечення, буде недостатньо для покриття прогнозного тимчасового дефіциту ліквідності банку.

Зміни спрямовані на попередження негативного впливу коронакризи на фінансову стабільність. На сьогодні банківська система має достатню ліквідність, а економіка поступово відновлюється, але у випадку другої хвилі пандемії у світі і поглиблення економічної кризи банки матимуть додатковий інструмент для підтримки належного рівня ліквідності.

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Національний банк запровадив ELA у грудні 2016 року. Кредити, отримані за інструментом ELA, призначені виключно для покриття тимчасового дефіциту ліквідності банку в разі настання надзвичайних ситуацій, коли банки вичерпали інші джерела підтримки ліквідності, зокрема за рахунок коштів акціонерів та стандартних інструментів рефінансування НБУ під заставу державних та інших прийнятних цінних паперів, а також іноземної валюти.

Зміни затверджені Постановою Правління Національного банку № 130 від 4 вересня 2020 року "Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків" і набувають чинності 8 вересня 2020 року.

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