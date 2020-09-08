Westinghouse розглядає можливість розширення співпраці з Атоменергомашем
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом» з посиланням на керуючого директора Westinghouse Electric Sweden AB Азіза Даґа.
Азіз Даґ уточнив, що нині Westinghouse співпрацює з Атоменергомашем за напрямом виробництва ним окремих елементів (хвостовиків та голівок) для тепловиділяючих збірок Westinghouse, які постачатимуться на АЕС України.
«У нас вже склались стійкі партнерські відносини з цим підрозділом Енергоатома. Ми бачимо перспективу не лише у виготовлені Атоменергомашем окремих компонентів паливних збірок Westinghouse для українських атомних електростанцій, але й у розширені такого співробітництва для забезпечення потреб замовників за межами України. Також обговорюється можливість розширення номенклатури елементів паливних збірок, які може виготовляти Атоменергомаш для компанії Westinghouse», - додав представник Westinghouse.
НАЕК «Енергоатом» – єдина у світі енергогенеруюча компанія, якій вдалося реалізувати проєкт з диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000. На сьогодні ядерне паливо виробництва Westinghouse експлуатується на 6 з 15 енергоблоків України. Його впровадження також планується на енергоблоці №3 Рівненської АЕС.
Фото: Енергоатом