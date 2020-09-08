Westinghouse розглядає можливість розширення співпраці з Атоменергомашем

Компанія Westinghouse розглядає Відокремлений підрозділ «Атоменергомаш» НАЕК «Енергоатом» не лише як партнера з виробництва окремих елементів паливних збірок Westinghouse для українських АЕС, але й вивчає можливості розширення такого співробітництва для забезпечення потреб замовників за межами України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом» з посиланням на керуючого директора Westinghouse Electric Sweden AB Азіза Даґа.

Азіз Даґ уточнив, що нині Westinghouse співпрацює з Атоменергомашем за напрямом виробництва ним окремих елементів (хвостовиків та голівок) для тепловиділяючих збірок Westinghouse, які постачатимуться на АЕС України.

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«У нас вже склались стійкі партнерські відносини з цим підрозділом Енергоатома. Ми бачимо перспективу не лише у виготовлені Атоменергомашем окремих компонентів паливних збірок Westinghouse для українських атомних електростанцій, але й у розширені такого співробітництва для забезпечення потреб замовників за межами України. Також обговорюється можливість розширення номенклатури елементів паливних збірок, які може виготовляти Атоменергомаш для компанії Westinghouse», - додав представник Westinghouse.

НАЕК «Енергоатом» – єдина у світі енергогенеруюча компанія, якій вдалося реалізувати проєкт з диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000. На сьогодні ядерне паливо виробництва Westinghouse експлуатується на 6 з 15 енергоблоків України. Його впровадження також планується на енергоблоці №3 Рівненської АЕС.

Фото: Енергоатом