Кукурудза і не тільки: Україна прагне ще більше експортувати в Китай - Стефанішина

Україна має намір відновлювати та розширювати експорт сільськогосподарської продукції, залучати китайські інвестиції в сільськогосподарські індустріальні та технопарки в Україні, інфраструктурі та енергетичні проєкти.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, на цьому наголосила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час зустрічі з Послом КНР в Україні Фань Сяньжуном 7 вересня.

"90% кукурудзи, яку імпортував Китай у 2019 році, було українського походження. Ми не зупиняємось на цьому і прагнемо створити ще більше можливостей для українського бізнесу щодо експорту в Китай, а також реекспорту в інші країни, зокрема через вільні митні зони в КНР. Це стосується таких продуктів, як зернові, м’ясо, риба, яйця, ягоди і фрукти, молочні продукти, рослинні масла, кондитерські і лікеро-горілчані вироби, компоненти кормів для тварин та інші продукти. Зараз ми це обговорюємо з нашими китайськими партнерами", – зазначила Стефанішина.

Сторони обговорили подальше співробітництво в інвестиційних проєктах, зокрема розвиток індустріальних парків, що спеціалізуються на зберіганні, переробці, перевалці продовольчих товарів, технологічних парків з розвитку та інтеграції виробництва і переробки сільськогосподарських продуктів та інвестиційних проектів у сфері транспортної інфраструктури й енергетики, розширення переліку таких проектів в рамках ініціативи КНР "Один пояс, один шлях".

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За словами, Стефанішиної, Україна вже ухвалила з КНР план дій із реалізації ініціативи спільного будівництва "Економічного поясу Шовкового шляху" та "Морського Шовкового шляху ХХІ століття". Наразі сторони переходять до розробки дорожньої карти і створення робочої групи між Посольством КНР та Офісом віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з метою інтенсифікації співробітництва.

Фото: kmu.gov.ua