Кабмін взявся за Національну економічну стратегію-2030

Кабінет Міністрів офіційно розпочав роботу над Національною економічною стратегією-2030, яка є спільною ініціативою Президента Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, 7 вересня під головуванням міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка відбулося установче засідання робочої групи з розробки стратегії.

Згідно з дорученням голови уряду, Центр економічного відновлення є платформою та координатором з її розробки.

“Україні невідкладно треба відійти від моделі розвитку, в якій конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів та дешевої робочої сили. Натомість ми маємо побудувати інноваційну модель, пріоритетами якої є розвиток виробництва та торгівлі продукцією з вищою доданою вартістю, високий технологічний рівень виробництва, кваліфікована високооплачувана робоча сила, економія енергії та інших видів природних ресурсів і новаторський стиль управління. Саме на такий шлях розвитку й має бути направлена наша стратегія”, - заявив Петрашко.

Він додав, що робота над Стратегією розпочнеться з визначення конкретних економічних показників, яких потрібно досягти країні.

Як наголошується, Національна економічна стратегія – це головні вектори, за якими буде розвиватися Україна: стимули для промисловості, стимули для агросектору, стимули для видобування, транспортні коридори, стимули для IT та R&D, стимули для інфраструктури та внутрішніх перевезень, стимули для енергетичного сектору.

Ініціативи, закладені у стратегії, будуть виділені у державні цільові програми і почнуть реалізовуватися вже з 2021 року.

Акселераторами переходу до інноваційної моделі мають стати, зокрема, зміни у підходах до державного управління: необхідно забезпечити чіткий розподіл відповідальності, усунути дублювання повноважень, викоренити корупцію, забезпечити верховенство права.

Необхідні також зміни у якості економічного зростання, яке має стати інноваційним, інклюзивним та стійким, адже без цього неможливо подолати бідність та забезпечити підвищення рівня життя широких верств населення; а також зміни у політиці зайнятості – зайнятість із гідною оплатою праці скорочує як абсолютну, так і відносну бідність, зменшуючи завдяки цьому нерівність.

Ще один важливий напрямок - зміни у сферах охорони здоров’я і освіти. Освітні процеси сьогодні мають враховувати тенденції майбутнього. Мають оновлюватися освітні стандарти, освітній процес повинен будуватися на основі інклюзивності та цифровізації, формуватися та розвиватись освітньо-наукові кластери.

“Економічне благополуччя країни напряму залежить від сфери охорони здоров’я. Пандемія коронавірусу показала, що необхідно вкладати ресурси як у побудову сильної системи охорони здоров’я та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, так і налагодження власного виробництва критично необхідної продукції”, - наголосив Петрашко.

Задля успішної розробки Стратегії на платформі Центру економічного відновлення буде створено 20 робочих груп із залученням фахівців уряду, міністерств, аналітичних центрів, інститутів, міжнародних організацій, бізнесу та бізнес-асоціацій.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібна послідовна державна політика та системні реформи, і все це має бути покладено в основу Національної економічної стратегії-2030.

Фото: КМУ