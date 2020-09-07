Авіакомпанія "Мотор Січ" перенесла відновлення рейсів Запоріжжя - Мінськ на жовтень, раніше планували відновити польоти з 15 вересня.

Як передає Укрінформ, про це авіакомпанія повідомляє у Фейсбуці.

"В зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, що склалася у зв'язку з поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19 / коронавірус SARS-CoV-2, авіакомпанія "Мотор Січ" вносить зміни в розклад виконання регулярних рейсів. Рейси між Запоріжжям і Мінськом скасовані до 30 вересня", - йдеться у повідомленні.

Про точну дату відновлення польотів за даним напрямком "Мотор Січ" повідомить додатково. Пасажирів, які мають авіаквитки на скасовані рейси, просять звернутися до контактного центру авіакомпанії або в туристичне агентство, де отримали авіаквиток, для врегулювання питань повернення коштів або перенесення вильоту на більш пізню дату.

Сполучення Запоріжжя - Мінськ авіакомпанія скасувала з 1 липня, відновлення польотів планувалося з 15 вересня.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

З 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Внутрішнє авіасполучення відновилось 5 червня.

Нині в Україні до 1 листопада діє адаптивний карантин.