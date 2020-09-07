Четвертий енергоблок Рівненської АЕС вивели в плановий ремонт

Енергоблок №4 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) 6 вересня 2020 року відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РАЕС.

Планово-попереджувальний ремонт на енергоблоці №4 Рівненської АЕС, що розпочався 6 вересня 2020 року о 00:03, розрахований на 126 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України.

Під час ремонту проводитимуться регламенті роботи а також низка позарегламентних робіт.

Зазначається, що на Рівненській АЕС 5 вересня у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2613 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

5 вересня енергоблоками РАЕС було вироблено 62,7 млн кВт год електроенергії.

Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.