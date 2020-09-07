Нацбанк планує спростити ведення касових операцій у гривні

Національний банк України для спрощення ведення касових операцій у національній валюті розробив та пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України має намір спростити ведення касових операцій у національній валюті, що пов’язано зі змінами в українському законодавстві. Це зумовлено тим, що Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців” полегшив облік доходів роботи фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої та другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість. Такі фізичні особи-підприємці вестимуть облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

Оскільки чинне Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізичні особи-підприємці для обліку готівки, Національний банк має намір привести його у відповідність до вимог цього закону.

Також проєкт постанови має урегулювати питання щодо вимог оформлення суб’єктами господарювання заготівлі металобрухту та операцій із металобрухтом за готівкові кошти відповідно до норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом”.

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Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 5 жовтня 2020 року на поштову або електронну адресу Національного банку України.