Підприємець має бути впевненим, що його права захищені - Зеленський

Підприємець має бути впевненим, що його права захищені.

Як передає Укрінформ, про це сказав Президент Володимир Зеленський, вітаючи підприємців із професійним святом, повідомляє сайт глави держави.

"Хочу запевнити, що разом з вами ми будемо активно продовжувати розпочату справу - дерегуляцію господарської діяльності і робитимемо все, аби держава не перешкоджала вашим зусиллям втілювати в життя новаторські ідеї. Підприємець має бути впевненим, що його права захищені, активно доводити свою позицію на всіх рівнях та в результаті відчути зміни на краще", - зазначив Президент.

Він висловив упевненість, що саме завдяки підприємницькому таланту "ми зможемо побудувати сильну та економічно розвинену Україну".

День підприємця відзначається у першу неділю вересня, починаючи з 1998 року.