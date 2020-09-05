Уряд має на меті досягти 7% ставки для кредитів у гривні - Шмигаль

В Кабінеті міністрів України працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит в гривні під 7% річних.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр зазначив, що за час роботи нинішнього уряду облікова ставка Нацбанку знизилася з 11% до 6%. Наразі в Україні можна взяти іпотеку під 10%.

"Наша мета — це кредитування в гривні в середньому під 7%", - підкреслив він.

Шмигаль нагадав, що цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про державні гарантії. Перші 5 млрд грн виділені. Це будуть державні гарантії під кредити малого та середнього бізнесу і під державні підприємства, які можуть забезпечити розвиток експорту. Прем’єр-міністр додав, що ціна і доступність кредитних ресурсів для бізнесу — це два параметри, над якими уряд працює спільно з НБУ і банківською системою.

«Переконаний, що вже до кінця року ми представимо результат цієї роботи, і бізнес побачить реальні зміни в кредитних ставках і в доступності фінансових ресурсів в банківській системі України», — зауважив Шмигаль.

Прем'єр міністр пояснив, що основними напрямками фінансової стратегії уряду є: залучення внутрішніх ресурсів, розвиток власного ринку та продовження співпраці з міжнародними партнерами.

«Зараз ми формуємо реалістичний бюджет на наступний рік. Зростання ВВП плануємо в наступному році 4,7%. Плановий показник дефіциту поки ставимо в районі 6%. Але залучення зовнішніх коштів хочемо з року в рік зменшувати та розвивати внутрішній фінансовий ринок— підкреслив Шмигаль.

Очільник уряду відзначив, що попри проблеми, пов’язані з пандемією та світовою економічною кризою, наразі для України та українського бізнесу відкрита низка можливостей.

«Це — від виробництва вакцини нашими фармкомпаніями до початку глибокої переробки сільгосппродукції і виробництва продукції харчування. Прорив в ІТ-технологіях — це теж наш потенціал, тому що ми маємо дуже хороший науковий і освітній базис. Ми сьогодні маємо виховувати молодих людей, які можуть працювати у сфері ІТ та розвитку нових технологій — за цим також майбутнє», — зазначив Прем’єр-міністр.