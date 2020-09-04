Суд призначив на 26 листопада розгляд по суті справи за позовом ексголови митниці

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) призначив на 26 листопада розгляд по суті справи за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва закрив підготовче провадження та призначив справу до колегіального розгляду за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби. Розгляд справи по суті призначено на 26 листопада», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протравним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів від 24 квітня «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України» і просить поновити його на зазначеній посаді.

Водночас Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

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Як повідомлялося, 24 квітня Нефьодов повідомив, що його звільнено з посади голови Державної митної служби.