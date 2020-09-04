ЄБРР надає українській агрокомпанії кредит на €10 мільйонів

Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит на €10 млн українській компанії «Агроф’южн», який буде використаний для фінансування потреб в оборотному капіталі.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Агроф’южн" є третім найбільшим виробником томатів у Європі та експортує більш як 72% своєї продукції у 45 країн світу. Пандемія негативно вплинула на діяльність компанії, і фінансування ЄБРР допоможе їй впоратися з такими проблемами, як затримки клієнтських платежів та збільшення операційних витрат.

Компанія також використає кошти кредиту для реалізації своєї довгострокової стратегії, мета якої – стати першим повністю органічним виробником томатної пасти в Україні.

Як відомо, ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні банк узяв на себе зобов’язання щодо надання майже €15 млрд у рамках 466 проєктів.