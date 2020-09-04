Рада ухвалила за основу проєкт щодо адміністрування держпідтримки сільгоспвиробникам

Верховна Рада планує внести зміни в існуючу систему адміністрування та надання державної підтримки сільгоспвиробникам, які підвищать ефективність застосування заходів підтримки та публічність розподілу коштів державної підтримки.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт "Про внесення змін до закону «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції" депутати ухвалили в першому читанні 4 вересня.

"За" законопроєкт проголосував 271 депутат.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, адміністрування програм державної підтримки аграріїв та розподіл цих коштів є одним із найбільш слабких місць в системі підтримки сільського господарства. Незважаючи на те, що дрібні агровиробники - сімейні фермерські господарства, домогосподарства населення, становлять левову частку від загальної кількості господарств та виробляють значну частку сільськогосподарської продукції, їх доступ до коштів бюджетної підтримки є вкрай ускладненим.

Як наслідок, левову частку державної підтримки історично отримували середні і великі компанії, які і без цього мають конкурентні переваги, зокрема в частині доступу до дешевого фінансування. При цьому, наприклад, дрібні агровиробники - сімейні фермерські господарства, домогосподарства населення, виробляють понад 70-90% продукції плодоовочівництва та картоплярства в Україні.

Також вказується на відсутність на сьогодні надійного джерела інформації про характеристики агровиробників та раніше отримані кошти державної підтримки, що ускладнює аналіз ефективності використання бюджетних коштів. Таким чином, існує необхідність створення єдиної державної інформаційної системи, що міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної підтримки.

Ще однією проблемою, яка залишається невирішеною на сьогодні, є значна кількість помилок в державному земельному кадастрі, спричинена застосуванням різних систем координат в різні періоди часу, помилки при виготовленні технічної документації та внесенні інформації до Державного земельного кадастру тощо. На думку авторів проєкту, робота з виправлення помилок лише започаткована, але може здійснюватися більш ефективно за умови внесення змін до закону «Про державний земельний кадастр» із метою систематизації та впорядкування всіх процесів, забезпечення сучасних інтерфейсних інструментів взаємодії заявників із земельним кадастром.

З огляду на означені проблеми основні положення законопроєкту передбачають виключення положень із закону, які стосуються врегулювання питань державної аграрної інтервенції як форми державного втручання, а також - надання визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продукції сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник тощо).

Проєкт покликаний визначити принципи, на яких надається державна підтримка (прозорість, публічність, цільове використання наданих коштів).

Проєктом запроваджуються законодавчі підстави для функціонування Державного аграрного реєстру.

Крім того, із законодавства виключаються положення, які стосуються державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна.

Новацією законопроєкту є також надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою.

Крім того, уточнюються положення щодо виправлення помилок Державного земельного кадастру з використанням програмного забезпечення Державного аграрного реєстру.