Немчінов повідомив, коли замінять керівництво АРМА

Виконувача обов’язки керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів попередили про звільнення, якщо до наступної середи, 16 вересня, він не зможе виконати доручення Прем’єр-міністра та міністра Кабінету Міністрів щодо врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням належного функціонування Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми дали термін до середи для того, щоб АРМА спільно із САП та НАБУ вирішили питання про передачу цього майна. Якщо це питання не буде вирішене - буде змінений виконувач обов'язків в АРМА", - сказав Немчінов.

За його словами, в уряді перевірили, як саме виконуються рішення наради щодо питань, пов’язаних із врегулюванням проблем Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ з метою уникнення зриву опалювального періоду та недопущення надзвичайної ситуації у місті Новояворівськ та місті Новий Розділ. Як зазначив Немчінов, було встановлено, що Агентство з розшуку та менеджменту активів не виконало два своїх пункти або пояснили, що виконали їх частково.

Також, за словами Немчінова, раніше він заслухав звіти Національного антикорупційного бюро, Львівської обласної державної адміністрації, НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Нафтогаз тепло". Їх пункти виконуються вчасно, сказав міністр.

Як повідомлялося, у 2018 році Національним антикорупційним бюро України у межах кримінального процесу було накладено арешт на єдині майнові комплекси двох ТЕЦ міст Новий Розділ та Новояворівськ Львівської області з метою припинення розкрадання пільгового природного газу НАК "Нафтогаз України" їх власниками, а також збереження майна для забезпечення подальшого відшкодування збитків у розмірі 2 млрд грн, завданих злочинами, які вчинені з використанням таких ТЕЦ.

Активи були передані для організації управління АРМА задля ефективного управління, а також збереження та збільшення їх вартості.

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Водночас на сьогодні залишаються невирішеними ключові питання, які є визначальними для ефективного управління арештованим майном: врегулювання відносин з НАК "Нафтогаз України" та АТ «Укртрансгаз»; розмежування функцій виробництва, розподілу та постачання тепло-, електроенергії; затвердження рентабельних тарифів з урахуванням умов ведення господарської діяльності на ТЕЦ.

Як наголошував Немчінов, такі обставини ставлять реальну загрозу успішному проходженню осінньо-зимового періоду.

Відтак глава уряду доручив АРМА звернутись до НАБУ, САП і ВАКС з пропозицією вжити заходів щодо прискорення розгляду питань, пов’язаних із визначенням статусу Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ; а самому АРМА вжити заходів щодо ефективного управління майном, що перебуває в його управлінні.

Тим часом АРМА підготувало проєкт постанови КМУ "Щодо виключення порядку реалізації єдиних майнових комплексів". Це передбачає реалізацію арештованого майна з метою його подальшого функціонування. У разі її ухвалення це дозволить не просто розпочати вчасно опалювальний сезон, а й модернізувати і надалі використовувати ці енергомережі в місті Новояворівську та в Новому Роздолі.