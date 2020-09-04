У Кривому Розі під землею у шахті “Жовтнева” другу добу лишаються 29 гірників
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбуці.
“29 людей другу добу залишаються під землею в шахті "Жовтнева" м. Кривий Ріг”, - повідомив Волинець.
Однак вранці дзвонили шахтарі з Кривого Рогу, які уточнили, що їжу та воду протестувальникам повезли.
“Це гра на нервах. Здійснюється психологічний тиск. Але вибухнули соціальні мережі — тільки до групи голови первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ПрАТ "Суха Балка" Сергія Барабашука за добу додалося пів тисячі осіб”, - зазначив Волинець.
Профспілковий лідер бачить вихід із ситуації у проведенні перемовин на принципах соціального діалогу і застерігає адміністрацію підприємства, щоб своїми діями вона не спровокувала ланцюгову реакцію.
Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялася на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до мітингувальників приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагали, щоб керівництво підвищило їм заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.
Крім того, станом на 3 вересня у Соснівці Львівської області уже шостий день триває протест гірників на шахті "Надія". 18 з них залишилися під землею з вимогою виплатити їм заборговану за 5 місяців заробітну плату.