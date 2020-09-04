У Кривому Розі під землею у шахті “Жовтнева” другу добу лишаються 29 гірників

Під землею у шахті “Жовтнева” (Кривий Ріг) другу добу страйкують 29 гірників, які вимагають підвищення зарплати та звільнення менеджерів підприємства, які, на думку шахтарів, не справляються зі своїми обов'язками.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбуці.

“29 людей другу добу залишаються під землею в шахті "Жовтнева" м. Кривий Ріг”, - повідомив Волинець.

За його словами, на шахтарів, що лишилися в забої, чиниться психологічний тиск. Зокрема, розповсюджувалась інформація, що проти протестувальників у «Жовтневій» адміністрація планує застосувати фізичну силу - “силою виноситимуть їх з шахти, не будуть подавати їжу та воду”.

Однак вранці дзвонили шахтарі з Кривого Рогу, які уточнили, що їжу та воду протестувальникам повезли.

“Це гра на нервах. Здійснюється психологічний тиск. Але вибухнули соціальні мережі — тільки до групи голови первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ПрАТ "Суха Балка" Сергія Барабашука за добу додалося пів тисячі осіб”, - зазначив Волинець.

Профспілковий лідер бачить вихід із ситуації у проведенні перемовин на принципах соціального діалогу і застерігає адміністрацію підприємства, щоб своїми діями вона не спровокувала ланцюгову реакцію.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялася на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до мітингувальників приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагали, щоб керівництво підвищило їм заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.

Крім того, станом на 3 вересня у Соснівці Львівської області уже шостий день триває протест гірників на шахті "Надія". 18 з них залишилися під землею з вимогою виплатити їм заборговану за 5 місяців заробітну плату.