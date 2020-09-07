Карантин. Як виживати авіаперевізникам?

Галузь потребує вищого пілотажу: круте піке, віраж, штопор, гірка – вибір за урядами та бізнесом

Людство ще не оговталося від першої хвилі пандемії коронавірусу, а науковці прогнозують невдовзі другу. Серйознішу за наслідками, особливо для однієї з найважливіших галузей світової економіки – пасажирських авіаперевезень. Укрінформ продовжує досліджувати, як іноземні уряди та бізнес намагаються протистояти викликам щодо окремих галузей національних економік та на які творчі рішення наважуються, щоб залишитися «на крилі».

КОРОНАВІРУСНІ ВИКЛИКИ НЕБУ

Однією із найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 галузей світової економіки залишаються пасажирські авіаперевезення. За словами очільника Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Олександра де Жунака, 2020 рік з фінансової точки зору стане «найгіршим у історії авіації». Доходи авіації через коронавірус упадуть удвічі порівняно з 2019 роком, або до 419 млрд доларів.

Більшість авіакомпаній мають на озброєнні іноземні літаки, узяті в лізинг, за що мають вносити лізингові платежі. Пасажиропотік упав катастрофічно. Відповідно, скоротилися грошові надходження. Коронавірусна криза призвела до серйозного падіння цін на нафту, і відповідно авіаційне пальне подешевшало, певною мірою знизилися витрати на зарплати персоналу. Але більшість витрат збереглася, лізингові платежі нікуди не поділися, їх потрібно вносити. Щоб залучити пасажирів після скасування карантинних обмежень, авіакомпанії вдаються до креативних прийомів та ноу-хау, які вже стали історією сучасного маркетингу.

ПЕРСОНАЛЬНІ ЛИСТИ ЕМПАТІЇ

Ще на початку кризи, у березні-квітні, нідерландська авіакомпанія KLM Royal Dutch Airlines почала розсилати персональні паперові та електронні листи за підписом генерального директора Пітера Елберса. Уникаючи хитромудрих сентенцій, автор листа спробував переконати клієнта, що, попри коронавірус, польоти з KLM, як і раніше, безпечні. «Перед кожним вильотом літаки ретельно очищаються й дезінфікуються. Зокрема, обробляються відкидні столики, ремені безпеки, підлокітники й підголівники сидінь, килимки, кухонна зона й туалети. У повітрі стюарди й стюардеси старанно працюють, щоб підтримувати чистоту в літаку», - ішлося в листі.

Крім того, KLM нагадала, що в салоні використовують фільтри НЕРА, які на 99,9 % ефективні в запобіганні поширенню бактеріальних і вірусних організмів, у т. ч. COVID-19. Якщо в пасажира виявлятимуть симптоми захворювання, то спеціальні антивірусні засоби та екіпаж допоможуть йому та ізолюють інших.

Пітер Елберс запевняв, що перевізник щоденно відстежує інформацію провідних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я і Національного інституту охорони здоров’я та довкілля, робить висновки та діє відповідно до інструкцій. «У цей емоційний час ви можете бути певні, що ми послідовно діємо, ухвалюючи рішення, засновані на фактах і обставинах», - переконує авіакомпанія і обіцяє, що пасажири зможуть безперешкодно і без комісії змінити рейс, їх інформуватимуть про можливі зміни за допомогою смс-повідомлень. І наостанок Пітер Елберс пообіцяв турботу про багатотисячний персонал та привітав усіх, хто виявить емпатію до компанії. Досі невідомо, чи достукалася до «сердець» авіакомпанія, але, судячи з відкритого онлайн-продажу квитків, люди літають KLM.

БЕЗКОНТАКТНІ КАСИ ТА САМОСТІЙНА РЕЄСТРАЦІЯ

Японська авіакомпанія Japan Airlines, попри традиційну відданість церемоніальному етикетові, відмовилася від персональних листів, вирішила піти далі дезінфекції персоналу й салонів повітряних суден. Японці запропонували пасажирам безконтактні автомати для самостійної реєстрації. Автомат оснащено датчиками руху, завдяки яким клієнт може використовувати його, не торкаючись поверхні. Пристрій реагує на палець, що розташований на відстані 3 см від екрану. Ноу-хау спільно розроблене корпорацією Mitsubishi Electric Information Systems і компанією Oki Electric Industry. Винахід покликаний допомогти у боротьбі з поширенням коронавирусу.

Ці безконтактні каси з’явилися в аеропорту Ханеда й проходять «стажування» до 15 вересня. Після опитування клієнтів авіакомпанія ухвалюватиме рішення – запускати в серію чи ні. Авіапасажирський потік у Японії різко знизився через побоювання нових спалахів та поширення COVID-19. Japan Airlines заявила, що у вересні кількість внутрішніх рейсів становитиме 63 % від звичайного розкладу в цей час.

БЕЗШОВНІ ПОЛЬОТИ

Гіганти Перської затоки авіакомпанії Emirates і Flydubai відродили своє стратегічне партнерство, яке пропонує безшовні поїздки у більш як 100 пунктів призначення через Дубай. Араби акцентували увагу клієнтів на більш широкому підключенні, зручності та гнучкості подорожей.

Тепер клієнти авіакомпанії Emirates подорожують на кодшерінгових рейсах у більш як 30 пунктів призначення Flydubai, тоді як клієнти Flydubai мають понад 70 напрямків для перельоту лайнерами партнера. Деякі з улюблених напрямків Flydubai для пасажирів авіакомпанії Emirates включають Белград, Бухарест, Київ, Софію та Занзібар.

За словами комерційного директора авіакомпанії Emirates Аднана Казіма, клієнти можуть ще раз скористатися додатковими перевагами авіакомпанії Emirates і Flydubai, щоб отримати доступ до розширеної мережі міст за єдиним квитком і комплексну програму лояльності, насолоджуватися безпечним, плавним і безстресовим трансфером через Дубай і перевірити свій багаж до кінцевого пункту призначення.

Головний комерційний директор Flydubai Хамад Обайделла додав, що є упевненість: попит на поїздки продовжить зростання в міру поступового зняття обмежень на міжнародні поїздки. Flydubai відновив роботу до 32 локацій по всій мережі з червня й очікує, що ця кількість неухильно ростиме упродовж найближчих місяців.

Літаки Flydubai та Emirates в аеропорту Дубая / Фото: Emirates

Дубай увів суворі протоколи у сфері охорони здоров’я і безпеки, які заохочують добре поінформованих пасажирів мандрувати місцевими авіалініями. Увесь повітряний флот авіакомпаній перейшов на фільтри HEPA для усунення пилу, алергенів і мікробів з повітря салону та кабіни пілотів. Транзитні пасажири проходять тепловий огляд у аеропорту. Трансферні стійки в аеропорту Дубаю оснащено захисними антимікробними екранами, а співробітники одягнені в засоби індивідуального захисту. Зручна логістика між терміналами створює комфорт транзитерам з Африки, Центральної Азії та Європи.

ПОРОЖНЄ КРІСЛО ТЕЖ ЗАРОБЛЯЄ

А ось німецький лоукостер Eurowings почав заробляти на порожніх місцях у літаку. Авіакомпанія запровадила можливість для пасажирів залишити сусіднє крісло вільним. За кілька тижнів тестового режиму, коли послугу пропонували лише через колцентр, нею скористалися понад 5 тисяч разів. «Концепція ультралоукостів з початку коронакризи більше не працює, принаймні в Німеччині. Тому припускаємо, що вільні середні крісла стануть важливою частиною сервісу подорожей у майбутньому», – переконані в Eurowings. Відтепер пасажир Eurowings може заблокувати сусіднє крісло, придбавши квиток з будь-якого класу бронювання.

Послуга надається за ціною від 18 євро, але тільки на європейських рейсах. Зараз її можна забронювати тільки через колцентр авіакомпанії. З вересня опція доступна для замовлення на сайті й гарантована. Раніше Eurowings гарантувала вільне сусіднє крісло лише пасажирам, котрі купили квиток за найдорожчим тарифом BIZ class. За словами очільника Eurowings Єнса Бішофа, пасажири авіакомпанії часто хочуть більше комфорту й соціальної дистанції на борту. Сьогодні ця бюджетна німецька авіакомпанія літає до 46 країн.

Літак Eurowings / Фото: Rüdiger Wölk

«ГНУЧКІ» КВИТКИ

А ось польська авіакомпанія LOT запровадила «гнучкі» квитки. Новий гнучкий тариф Flex Plus дає змогу безкоштовно міняти дату вильоту й після оплати збору міняти ім’я мандрівника у бронюванні. При цьому в разі зміни дати вильоту жоден штраф не стягується, але пасажира можуть попросити доплатити різницю тарифів, якщо новий квиток коштує дорожче старого.

Змінити ім’я мандрівника у бронюванні можна не менш як за 48 годин до вильоту при оплаті фіксованого збору 60 євро, проте всі рейси мають виконуватися LOT’ом. При цьому, повернення квитка за тарифом Flex Plus можливе у всіх класах обслуговування після оплати штрафу. На середньомагістральних рейсах його вартість становить 30 євро в економ-класі і 65 євро - у бізнес-класі. На далекомагістральних – вартість у економ-класі сягає 60 євро, у преміум- і бізнес-класі - 100 євро.

ЩО ДАЛІ?

Безумовно, нові підходи та успішні маркетингові ідеї оживили ситуацію в галузі, але навряд чи відновлять її до рівня докризового. Власники авіакомпаній, експерти та, власне, й самі клієнти розуміють: ринок пасажирських авіаперевезень зміниться. На тлі санітарно-регуляторних змін галузь шукатиме нові бізнес-моделі спочатку виживання, згодом існування і зрештою процвітання. Таку еволюцію в часи серйозних криз у історії авіація демонструвала неодноразово.

Сьогодні авіаперевезення – це серйозний бізнес на трильйони доларів, яким керують дуже багаті люди. Виклик нинішньої бізнес-моделі галузі полягає в дисбалансі. Не є таємницею, що роль локомотива технологічного ланцюжка пасажирських авіаперевезень виконують авіакомпанії, при цьому вони несуть найбільші ризики й витрати. Але їх прибутковість найнижча. У кращі роки вона становила 2-4 % від решти елементів обраної бізнес-моделі. Згадаємо показники минулого року, які оприлюднило IATA. Для фінансового балансу індустрія потребує перегляду маржинальності або рентабельності продажів, яка визначає прибутковість будь-якого бізнесу, а отже, її рівень свідчить про фінансову успішність компанії.

Успіх пасажирських авіаперевезень також залежить від насиченості потоку клієнтів. Галузь характеризує сезонність. Пасажири менше літають узимку і більше влітку. Ось авіакомпанії і вибудували систему під цю примхливу особливість. Щорічні плани розвитку передбачають виділення коштів на закупівлі пального наперед. А геополітичні події останнього десятиліття суттєво впливають на ринок нафти та її ціну. Тому більшість авіакомпаній хеджує закупівлі – тобто фактично оплачує рахунки за пальне на рік уперед. Узимку авіакомпанії зарезервували великі обсяги пального й скористалися послугами хедж-фондів. Кошти витрачено, а перевезення зупинилися. І така ситуація, навіть попри падіння цін на нафту, не додає галузі оптимізму.

Створення конкурентної привабливості для клієнтів лежить в основі появи лоукостерів. Після появи бюджетних авіакомпаній боротьба за здешевлення вартості квитка лише посилилася. Як наслідок, доходів авіакомпаній безпосередньо від продажу перевезень недостатньо для покриття витрат. Насправді пасажирські авіаперевезення жили невідповідно своїм статкам. Відтак у галузі визріли зміни як у частині витрат, так і прибутків.

Рівень рентабельності підніматиметься за рахунок авіавиробників та лізингових компаній. Оптимізація також здійснюватиметься за рахунок скорочення операційних витрат завдяки енергозбереженню (нові види біопального), збільшенню механізації та поступового витіснення людської праці штучним інтелектом. Усі продажі та реєстрації вже майже перейшли в інтернет. Електрична тяга та безпілотні повітряні судна сьогодні є не просто експериментальними концептами, це реальні прототипи, а в перспективі – серійні зразки.

Країни з численним платоспроможним населенням та з розвинутою галуззю авіабудівництва, швидше за все, підуть шляхом протекціонізму – націоналізація авіакомпаній, прямі державні субвенції, обмеження мінімальних тарифів на пасажирські перевезення, запровадження різних обмежень для іноземних авіакомпаній, укладання двосторонніх угод, скорочення перевізників, локацій тощо.

Урядам решти країнам доведеться створювати сприятливі умови для авіаційних пасажирських перевезень і надання максимально бюджетної та стійкої можливості громадянам літати за кордон. Внутрішній ринок цих країн стане середовищем лоукостерів. На місцеві авіакомпанії чекають тарифні обмеження.

Роман Сущенко, Київ

Фото: pixabay.com та з відкритих джерел