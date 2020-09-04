Нафта дешевшає через слабкий попит і надлишкову пропозицію

Ціни на нафту знизилися 4 вересня і можуть завершити тиждень найбільш стрімким зниженням із червня на тлі млявого попиту і надлишкової пропозиції, які нівелювали ефект від слабкого долара.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $43,73 за барель, що на $0,34 (0,77%) нижче ціни станом на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX торгуються на рівні $41,01 за барель, що на $0,36 (0,87%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $44,43 і $41,51 відповідно.

Обсяг поставок нафти до Китаю, найбільшого імпортеру цього палива в світі, може знизитися у вересні після зростання упродовж останніх п'яти місяців, оскільки нафтопереробні підприємства країни поступово використовують накопичені запаси, згідно з даними Refinitiv Eikon.

"Слабка рентабельність, швидше за все, обмежить подальше підвищення цін на нафту, і ми очікуємо подальших скорочень (поставок) цієї осені з метою прискорити ребалансування товарних запасів", - наголосив аналітик RBC Capital Майк Трен.

Скорочення виробництва призвело до того, що запаси бензину в США впали "маніакальними" темпами за останні два місяці, навіть попри те, що американські дані демонструють відсутність змін у динаміці автомобільних подорожей в Штатах за останні 6-8 тижнів, додав експерт.

Аналітики FGE вважають, що зростання числа нових випадків зараження на коронавірус у всьому світі і відновлення карантину на деякий час зруйнують надії на скорочення запасів нафти. У FGE також вважають, що на нафтопереробні підприємства як і раніше чиниться тиск задля того, щоб виробництво продовжувало лишатися на низькому рівні.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 44,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,37 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($44,43)