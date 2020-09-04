Нафта дешевшає через слабкий попит і надлишкову пропозицію
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $43,73 за барель, що на $0,34 (0,77%) нижче ціни станом на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX торгуються на рівні $41,01 за барель, що на $0,36 (0,87%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $44,43 і $41,51 відповідно.
Обсяг поставок нафти до Китаю, найбільшого імпортеру цього палива в світі, може знизитися у вересні після зростання упродовж останніх п'яти місяців, оскільки нафтопереробні підприємства країни поступово використовують накопичені запаси, згідно з даними Refinitiv Eikon.
"Слабка рентабельність, швидше за все, обмежить подальше підвищення цін на нафту, і ми очікуємо подальших скорочень (поставок) цієї осені з метою прискорити ребалансування товарних запасів", - наголосив аналітик RBC Capital Майк Трен.
Скорочення виробництва призвело до того, що запаси бензину в США впали "маніакальними" темпами за останні два місяці, навіть попри те, що американські дані демонструють відсутність змін у динаміці автомобільних подорожей в Штатах за останні 6-8 тижнів, додав експерт.
Аналітики FGE вважають, що зростання числа нових випадків зараження на коронавірус у всьому світі і відновлення карантину на деякий час зруйнують надії на скорочення запасів нафти. У FGE також вважають, що на нафтопереробні підприємства як і раніше чиниться тиск задля того, щоб виробництво продовжувало лишатися на низькому рівні.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 44,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,37 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($44,43)