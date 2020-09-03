AirBaltic з 6 жовтня запустить рейс Вільнюс-Київ

Латвійська авіaкомпанія "AirBaltic" планує з 6 жовтня 2020 року відкрити прямий рейс з Вільнюса до Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє avianews.com.

Польоти будуть виконуватися тричі на тиждень щовівторка, щочетверга і щосуботи в аеропорт Бориспіль.

Вильоти з Вільнюса заплановано на 6:55, повернення з Києва - о 09:10. Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин. На лінії буде використовуватися літак Airbus A220-300.

Мінімальна ціна авіаквитків за найнижчим тарифом Green на рейси з Києва до Вільнюса починається від 28 євро в один бік, на рейси з Вільнюса до Києва - від 20 євро в один бік.

Зазначається, що раніше літній графік польотів AirBaltic включав прямі рейси з Риги до Києва, Одеси та Львова. Однак після запровадження обмежень на польоти через коронавірус авіакомпанія залишила серед доступних маршрутів Рига-Київ і Рига-Одеса і не раз переносила дату відновлення польотів в Україну.

На даний момент продаж квитків на рейси з Риги в міста України відкрито на другу половину вересня.