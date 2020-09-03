В Україні запровадили єдину квоту на імпорт сірчаної кислоти

На засіданні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) 2 вересня ухвалено рішення встановити єдину квоту на імпорт сірчаної кислоти, незалежно від країни походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Так, члени МКМТ розглянули питання щодо лібералізації спеціальних заходів стосовно імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту. Зокрема, вирішено внести зміни до чинного рішення про застосування спеціальних заходів шляхом встановлення єдиної квоти на імпорт сірчаної кислоти, незалежно від країни походження".

Крім того, заявили в Мінекономіки, через місяць МКМТ додатково розгляне питання щодо доцільності подальшої лібералізації спецзаходів щодо імпорту сірчаної кислоти.

Також було підтримано внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії 22 травня 2020 року "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки". Оскільки низка китайських компаній погодилися прийняти цінові зобов’язання, у разі їх дотимання ці компанії будуть звільнені від сплати антидемпінгового мита.

Крім того, МКМТ припинила два розслідування без застосування спеціальних заходів - щодо імпорту в Україну шприців незалежно від країни походження та експорту та щодо імпорту в Україну соди каустичної незалежно від країни походження та експорту.

Ухвалено рішення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки.

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Як повідомлялось, спеціальне розслідування МКМТ щодо імпорту в Україну сірчаної кислоти та олеуму розпочалося у серпні 2017 року. У липні 2018 року було застосовано спеціальні заходи щодо імпорту цієї продукції, незалежно від країни походження та експорту, у вигляді квотування строком на 3 роки.

У ЗМІ 31 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що ПАТ "Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча" звернулося до Прем’єр-міністра України з вимогою скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти. Зазначалося, що через ці квоти ММК ім. Ілліча регулярно недоотримує ресурс, що загрожує зривом експортних контрактів з постачання металопрокату.