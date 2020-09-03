Зеленський доручив розробити заходи для розвитку ІТ-індустрії

Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на розвиток ІТ-індустрії в Україні.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ № 371/2020 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів повинен у тримісячний термін розробити та винести на розгляд парламенту законопроєкти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій.

Зокрема, на законодавчому рівні мають бути визначені тимчасові особливості оподаткування заробітних плат ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з ІТ-компаніями, для встановлення ефективного рівня податкового навантаження та сприяння детінізації сфери оплати праці й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку.

Також Президент наполягає на вдосконаленні порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність ІТ-компаній.

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Крім того, згідно з указом уряд має забезпечити вдосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцями або особами без громадянства та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем (ІТ-компанією) дозволу на працю іноземців та осіб без громадянства.

Кабінет Міністрів також повинен сприяти розвитку освіти в галузі інформаційних технологій та інтеграції найкращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців для підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Відповідно до документа, має бути забезпечене вдосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних шляхом залучення закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у ІТ-сфері.