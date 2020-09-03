Ремонт доріг: зміни до бюджету-2020 пройшли перше читання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає внесення змін до держбюджету-2020 задля вдосконалення процесу ремонтно-будівельних робіт на важливих дорогах загального користування та об'єктах комунальної власності у ряді областей.

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт № 3991 підтримали 240 народних депутатів.

Документ передбачає змінити окремі показники держбюджету, а також доповнити розділ "Прикінцеві положення" Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" пунктом стосовно граничної величини місцевого боргу щодо місцевих запозичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності.

Читайте також: У високогірному районі Прикарпаття завершують ремонт двох доріг

Зокрема, пропонується не застосовувати обмеження щодо граничної величини місцевого боргу за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не будуть перевищувати у наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету на фінзабезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Окрім цього, передбачається дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2020 році місцеві запозичення з дотриманням вимог Бюджетного кодексу та чинного законодавства.