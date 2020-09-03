Морпорти України цьогоріч збільшили перевалку вантажів на 5%

Українські морські порти у січні-серпні 2020 року обробили 105,77 млн тонн вантажів, що на 5 млн тонн або на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".

Зазначається, що за 8 місяців 2020 року перевалка експортних вантажів зросла до 80,8 млн тонн (на 5,4% більше ніж у січні-серпні 2019 року), імпортних до 16,1 млн тонн (+0,9%), транзитних до 7,3 млн тонн (+4,6%), каботажних до 1,6 млн тонн (+30,8%).

В АМПУ відмічають, що за обсягами перевалки у січні - серпні 2020 року лідерами є руда та зернові вантажі.

"У зазначений період, перше місце займають зернові вантажі, перевалка яких склала 30,7 млн тонн. На другому місці – руда у обсязі 30,2 млн т, що на 27,5% перевищує аналогічний показник минулого року", - йдеться в повідомленні.

Перевалка чавуна зросла на 49,8% і складає 2,3 млн т, олії на 4,1% у обсязі 4 млн т, а нафти — у 2,5 рази, обсягом обробки 1,4 млн т.

Перевалка контейнерів сягнула позначки у 690,6 тис. TEU та перевищила минулорічний показник на 9,2%.

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Як повідомляв Укрінформ, морські порти України у 2019 році здійснили перевалку 160 млн тонн вантажів, що на 18,4% більше, ніж у 2018 році.