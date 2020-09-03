Рада звільнила члена Рахункової палати Яременка

Верховна Рада звільнила Олександра Яременка з посади члена Рахункової палати України.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову № 3814 підтримали 283 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

У пояснювальній записці зазначається, що підставою для звільнення Яременка є досягнення ним 65 років у жовтні 2019 року.

Відповідно до статті 20 закону «Про Рахункову палату», члени цього органу можуть бути звільнені з посади до закінчення строку своїх повноважень у разі досягнення ними 65-річного віку. Члени Рахункової палати звільняються Верховною Радою.

Як повідомляв Укрінформ, парламент призначив Яременка членом Рахункової палати 15 березня 2018 року.