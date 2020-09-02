Уряд схвалив угоди про відкриття регулярного авіасполучення із Сінгапуром та Ісландією

Кабінет Міністрів на засіданні 2 вересня схвалив розпорядження про підписання угод з урядами Республіки Сінгапур та Ісландії щодо повітряного сполучення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що розпорядження розроблені для виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для укладення вищезазначених угод між Україною та Республікою Сінгапур і Ісландією.

“Не дивлячись на кризу авіаційної галузі в усьому світі, пов’язану з пандемією COVID-19, ми продовжуємо роботу з розширення переліку країн, з якими співпрацюємо в авіаперевезеннях. Ми готуємось до укладення двох міжурядових угод про повітряне сполучення з Сінгапуром та Ісландією. Сьогодні відповідними розпорядженнями уряд схвалив проєкти цих угод та уповноважив голову Державної авіаційної служби підписати їх від української сторони”, - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Угоди визначатимуть порядок регулювання міжнародних польотів під час експлуатації договірних ліній між Україною та Сінгапуром і між Україною та Ісландією, порядок призначення авіапідприємств, встановлюватимуть умови, відповідно до яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів, передбачатимуть взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, міститимуть положення стосовно авіаційної безпеки тощо.

Зокрема, угода про повітряне сполучення між Україною та Ісландією також встановлюватиме механізм інспектування авіапідприємств з метою оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації. Вона не передбачає жодних обмежень щодо частоти, пунктів відправлення/прибуття на територіях обох країн для здійснення регулярного повітряного сполучення, а також кількості авіапідприємств, які можуть бути призначенні для здійснення таких перевезень.