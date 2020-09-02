Уряд затвердив принципи стратегічного реформування держбанків

Кабінет Міністрів України схвалив запропонований Міністерством фінансів варіант стратегії реформування державного банківського сектору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідно до затверджених КМУ Засад стратегічного реформування банківського сектору, держава зокрема планує: впровадити стратегії для кожного державного банку, до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%, скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів у наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

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«Держава залишається відданою своїй меті – побудувати надійну та конкурентоспроможну банківську систему. Сьогодні, коли реформа корпоративного управління банків державного сектору в Україні фактично завершена, ми оновили та посилили стратегічні принципи реформування банків державного сектору, для забезпечення чіткого розуміння цілей для нових наглядових рад та правління, досягнення, яких від них очікує акціонер», - зауважив заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук.