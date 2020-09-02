Уряд затвердив принципи стратегічного реформування держбанків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Відповідно до затверджених КМУ Засад стратегічного реформування банківського сектору, держава зокрема планує: впровадити стратегії для кожного державного банку, до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%, скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів у наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.
«Держава залишається відданою своїй меті – побудувати надійну та конкурентоспроможну банківську систему. Сьогодні, коли реформа корпоративного управління банків державного сектору в Україні фактично завершена, ми оновили та посилили стратегічні принципи реформування банків державного сектору, для забезпечення чіткого розуміння цілей для нових наглядових рад та правління, досягнення, яких від них очікує акціонер», - зауважив заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук.