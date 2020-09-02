Україна візьме €100 мільйонів кредиту МБРР на відновлення прифронтових територій

Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження щодо залучення коштів від західних партнерів у розмірі 100 млн євро на відновлення прифронтових територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбук.

"Сьогодні, 2 вересня, Кабмін схвалив проєкт розпорядження "Про залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації проєкту "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)", - зазначив Мокан.

Рішення дозволить залучити позикові кошти від МБРР у розмірі 100 млн євро з метою покращення транспортного сполучення і підтримки відновлення сільськогосподарської галузі на підконтрольних уряду України територіях, що постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході нашої країни.