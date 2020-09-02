Зернова асоціація знизила прогноз цьогорічного урожаю

Українська зернова асоціація у вересневому звіті знизила майже на 1 млн т прогноз валового збору врожаю в Україні у порівнянні з серпневим через несприятливі погодні умови для пізніх культур в частині регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба УЗА, передає Укрінформ.

УЗА у своєму вересневому звіті знизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур у 2020/2021 МР із 96,7 до 95,6 млн т, експорт з 58,4 до 56,3 млн т.

"Навіть після зниження прогнозу врожаю – його показник може бути другим як за обсягом валового збору після минулорічного рекорду – 98 млн т, те ж саме можна сказати і про можливі обсяги експорту", - зауважили у профільній асоціації.

УЗА знизила прогноз врожаю кукурудзи в цьому сезоні у порівнянні з попереднім прогнозом в серпні з 36,4 млн т до 35,3 млн т через несприятливі засушливі погодні умови в південних та частково в центральних регіонах України. За оцінками експертів, аграрії не збиратимуть кукурудзу на зерно на площі 205 тис. га, що складає 3,8% від загальної площі посівів кукурудзи. В інших регіонах, які є основними виробниками кукурудзи, ситуація з врожаєм задовільна та добра і вони не зазнають критичних втрат.

У цьому році, за даними УЗА, аграрії зібрали 26,6 млн т пшениці (прогноз УЗА був на рівні 26,8 млн т) та 8,3 млн т ячменю (УЗА прогнозувала 8,2 млн т). Експорт пшениці в цьому році складе 17,5 млн т (відповідно до підписаного меморандуму), а ячменю може сягнути – 4,5 млн т.