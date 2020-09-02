Уряд схвалив проєкт розпорядження про перерозподіл видатків Мін’юсту

Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству юстиції на 2020 рік».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено без обговорення на засіданні уряду в середу, 2 вересня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження, документ врегульовує питання, пов’язані з забезпеченням органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби продуктами харчування для засуджених та осіб, взятих під варту, а також - зміцнення матеріально-технічної бази установи Державної архівної служби для забезпечення якісного формування складу документів Національного архівного фонду та належних умов їх зберігання.

Зокрема, документом пропонується здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству юстиції на 2020 рік за загальним фондом державного бюджету перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини» в сумі 31 600 тис. грн.

Так, пропонується збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Виконання покарань установами і органами державної кримінально-виконавчої служби» в сумі 30 000,0 тис. грн та встановлення видатків розвитку за програмою «Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації» в сумі 1 600 тис. грн.