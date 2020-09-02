Активи НБУ за І півріччя 2020 року зросли на 13%

Обсяг активів Національного банку за січень - червень 2020 року збільшився на 13%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2019 року, та становить 1,199 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку пояснюють, що зростання обсягу активів до 1198,9 млрд грн – це результат насамперед зростання міжнародних резервів на 12,6% в доларовому еквіваленті за перше півріччя 2020 року, а також їхньої переоцінки у гривневому еквіваленті у зв’язку зі зміною курсу гривні до іноземних валют за цей період. Це відображається у збільшенні обсягу цінних паперів нерезидентів (на 16%) та коштів і депозитів в іноземній валюті та банківських металах (на 57%). Водночас обсяг заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам, збільшився за цей період несуттєво попри розгортання коронакризи.

У частині зобов’язань Національного банку за перше півріччя 2020 року зросли обсяги залишків на рахунках державних та інших установ (у 3,4 раза), натомість сума депозитних сертифікатів та коштів банків скоротилися (на 31% та 35,5% відповідно).

Сума консолідованого прибутку Національного банку за 6 місяців цього року становила майже 80 млрд грн проти прибутку у 6,4 млрд грн, що був отриманий за аналогічний період попереднього року. Найбільший вплив на суму прибутку спричинили результати переоцінки фінансових інструментів на понад 76 млрд грн та процентні доходи у розмірі понад 15 млрд грн.

Водночас консолідований прибуток – це не прибуток до перерахування у Державний бюджет. Зобов’язання з перерахування Національним банком прибутку до розподілу до Державного бюджету 2021 року буде сформоване за підсумками всього 2020 року та оприлюднене навесні 2021 року.

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Як повідомлялося, 1 квітня 2020 року Національний банк перерахував до Державного бюджету України 42,7 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена для перерахування до Державного бюджету за результатами 2019 року.