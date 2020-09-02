Портал "Дія" призупинив реєстрацію ФОПів

Портал державних послуг "Дія" тимчасово призупив реєстрацію ФОПів через завантиаженість державних реєстраторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі "Дії".

​​"Ми тимчасово призупиняємо прийом заяв по реєстрації ФОПу, щоб вирішити проблему значної навантаженості на реєстраторів та удосконалити отримання послуг, зробити більш зручнішим та якісним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прийом заяв розпочнеться приблизно за тиждень, після доопрацювання функціоналу нового ЄДР.

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Як відомо, про впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерство юстиції України повідомило 11 серпня 2020 року.